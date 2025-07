Vlahovic Al Hilal forte interesse del club saudita per il numero 9 serbo! È una precisa richiesta di un componente del sodalizio arabo Ultimissime

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe presto prendere una piega sorprendente: il club saudita Al Hilal, infatti, avrebbe messo gli occhi sul numero 9 serbo, con un interesse forte e mirato, spinto da un membro chiave dello staff tecnico. La suggestione di un trasferimento al calcio asiatico si fa sempre più concreta, mentre la Juventus cerca ancora la miglior sistemazione per il suo attaccante. Resta da capire quale sarà la prossima mossa.

