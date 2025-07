Il patrimonio degli Enti previdenziali | assetti organizzativi scelte di portafoglio e risultati di gestione Convegno con Bagnai

Il patrimonio degli enti previdenziali rappresenta un pilastro fondamentale per la stabilità economica e sociale del nostro Paese. In un convegno di grande rilievo, con la partecipazione di esperti come Bagnai, si analizzeranno gli assetti organizzativi, le strategie di investimento e i risultati di gestione, offrendo spunti utili per comprendere il ruolo crescente di questi fondi nel mercato finanziario. Un appuntamento imperdibile per chi vuole conoscere da vicino le sfide e le opportunità nel mondo previdenziale.

ROMA – Martedì 8 luglio, alle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Il patrimonio degli Enti previdenziali: assetti organizzativi, scelte di portafoglio e risultati di gestione”, presentazione del Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell’economia reale. Saluti del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Illustra il Documento Alberto Bagnai (foto), Presidente della Commissione Enti gestori. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Il patrimonio degli Enti previdenziali: assetti organizzativi, scelte di portafoglio e risultati di gestione”. Convegno con Bagnai

