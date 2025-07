Il trono le lacrime la reunion con i Black Sabbath | il concerto d’addio di Ozzy Osbourne tormentato dal Parkinson – I video

Dopo decenni di palco e rivoluzioni sonore, Ozzy Osbourne ci regala un addio emozionante, tra lacrime e storia. Il suo ultimo concerto al Villa Park di Birmingham, davanti a 40.000 fan, ha segnato un capitolo indimenticabile della musica mondiale. Non solo un’esibizione, ma il commovente saluto di una leggenda vivente che, nonostante la battaglia contro il Parkinson, ha deciso di lasciare un’eredità indelebile. L’addio di Ozzy è un momento che rimarrà scolpito nella memoria di tutti.

«Che la follia abbia inizio». Così Ozzy Osbourne ha aperto il suo ultimo concerto, un evento irripetibile andato in scena al Villa Park di Birmingham davanti a 40.000 persone. Ma più che una performance è stato il saluto definitivo di una delle icone più controverse e amate della musica mondiale, tornato nella sua città natale per chiudere il cerchio. Ozzy, 76 anni, combatte dal 2020 con il morbo di Parkinson. Da anni lontano dalle scene, ha scelto di affrontare ancora una volta il palco, seduto su un trono nero sormontato da un pipistrello, indissolubilmente legato alla figura di Osbourne, avvolto in un lungo cappotto di pelle, per regalare al pubblico “the last dance”. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: concerto - ozzy - osbourne - trono

Ozzy Osbourne saluta i fan con il suo ultimo concerto: “Villa Park è il mio gran finale” - carriera leggendaria di Ozzy, ma anche un momento di emozione pura, di riflessione e di gratitudine verso i fan che lo hanno accompagnato lungo questo incredibile percorso.

Ozzy Osbourne e i Black Sabbath, il concerto d'addio è leggenda: il trono, le lacrime, la musica Vai su X

Ozzy Osbourne e i Black Sabbath salutano il palco nella loro Birmingham davanti a 40mila fan in delirio, tra ospiti illustri e un Principe delle Tenebre seduto sul trono. Un ultimo show leggendario che ha chiuso un’era del rock e del metal Vai su Facebook

Il trono, le lacrime, la reunion con i Black Sabbath: il concerto d'addio di Ozzy Osbourne tormentato dal Parkinson - I video; Ozzy Osbourne e i Black Sabbath, il concerto d'addio è leggenda: il trono, le lacrime, la musica; Black Sabbath, ultimo atto: un trono nero sul palco per Ozzy Osbourne.

Ozzy Osbourne e i Black Sabbath, il concerto d'addio è leggenda: il trono, le lacrime, la musica - La band in formazione originale, Ozzy sul trono nero, e i fuochi d'artificio per gli oltre 40mila fan. Secondo msn.com

In 40mila per l'ultimo concerto di Ozzy Osbourne - Ozzy Osbourne e i Black Sabbath hanno fatto scintille a Birmingham, davanti a un pubblico di oltre 40mila fan, accorso per il loro ultimo concerto. Da msn.com