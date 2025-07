And Festival un successo con 8mila presenze nei 30 spettacoli proposti

Un’atmosfera magica ha avvolto la Spezia durante l’And Festival, che ha registrato un incredibile successo con 8.000 presenze nei tre giorni di spettacoli e laboratori. La città si è trasformata in un vivace palcoscenico all’aperto, grazie a oltre 30 performance gratuite di teatro di strada, circo, danza e musica, coinvolgendo artisti internazionali e appassionati di tutte le età. Un evento che ha lasciato il segno, confermando il suo ruolo di fucina di creatività e…

La Spezia, 7 luglio 2025 - Conclusa con successo la quarta edizione dell’A nd Festival - Festa del Fantin, che per tre giorni ha trasformato le piazze e le strade della Spezia in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 4 al 6 luglio, il centro cittadino ha ospitato oltre 30 spettacoli gratuiti di teatro di strada, circo contemporaneo, danza, musica e laboratori creativi, coinvolgendo più di 50 artisti provenienti da tutto il mondo e attirando migliaia di spettatori di tutte le età. L’edizione 2025 dell’And Festival - Festa del Fantin, organizzata da Artificio23, ha registrato numeri significativi: 12 compagnie internazionali e 6 realtà del territorio coinvolte, circa 30 repliche e laboratori nell’arco di 3 giornate, 4 spettacoli in prima nazionale e 2 concerti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - And Festival, un successo con 8mila presenze nei 30 spettacoli proposti

