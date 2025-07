Rimosso stamattina si suicida ministro russo Roman Starovoit | Si è sparato con la pistola ricevuta come premio

La tragica vicenda di Roman Starovoit, ministro russo dei Trasporti rimosso e trovato morto con un colpo di pistola, scuote l’opinione pubblica. La sua morte, apparentemente un suicidio, si inserisce in un contesto di accuse di corruzione e inchieste delicate che sollevano numerosi interrogativi. Un caso che mette in luce le complesse dinamiche della politica russa e i misteri che ancora avvolgono questa drammatica vicenda. Continua a leggere.

Roman Starovoit, ministro russo dei Trasporti rimosso stamattina da Putin, è stato trovato morto con un colpo d’arma da fuoco nella sua auto. Si sarebbe suicidato con una pistola ricevuta come premio nel 2023. Era coinvolto in un’inchiesta per corruzione legata a fondi pubblici. 🔗 Leggi su Fanpage.it