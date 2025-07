Come cambia il Venezia dopo la retrocessione | tra colpi in uscita e nuova guida tecnica

Il Venezia si prepara a una stagione di grandi trasformazioni dopo la retrocessione, tra partenze eccellenti e un nuovo capitolo sotto la guida di Stroppa. Con il club alle prese con un reset strategico e rinnovate ambizioni, il futuro si prospetta ricco di sfide e opportunità . Come cambierà il volto del Venezia? Scopriamo insieme i dettagli di questa entusiasmante fase di rinascita.

Il club veneto alle prese con un anno di cambiamenti dopo la retrocessione e l'arrivo di Stroppa al posto di Di Francesco. Il Venezia fa i conti con la retrocessione dello scorso anno e il cambiamento di guida tecnica conseguente al ribasso di categoria al quale è andato incontro. Il club lagunare, nel preparare la prossima stagione, ha deciso di puntare per la panchina su un profilo di assoluta garanzia per quanto riguarda la cadetteria: Giovanni Stroppa.

