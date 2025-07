Concluse indagini per corruzione | verso il processo l’assessora Elvira Amata e l’imprenditrice Marcella Cannariato?

Le indagini sulla presunta corruzione che coinvolgono Elvira Amata, assessora regionale al Turismo, e Marcella Cannariato, imprenditrice di spicco, sono state recentemente concluse dalla Procura di Palermo. Ora, si attende il passo finale: la richiesta di rinvio a giudizio. Una vicenda che potrebbe scuotere il mondo politico ed economico siciliano, sollevando interrogativi su trasparenza e integritĂ . Restate aggiornati per scoprire come evolverĂ questa delicata faccenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Procura di Palermo sarebbe pronta a chiedere il rinvio a giudizio per le due donne. PALERMO, 7 luglio. La Procura della Repubblica di Palermo ha concluso un’indagine per corruzione che coinvolge Elvira Amata, (nella foto d’apertura) assessora regionale al Turismo della Sicilia, e Marcella Cannariato, imprenditrice e moglie di Tommaso Dragotto, patron dell’azienda Sicily by Car. Notificata la fine delle indagini. Le due indagate hanno ricevuto dalla Guardia di Finanza l’ avviso di conclusione delle indagini preliminari. A breve, secondo fonti giudiziarie, i pubblici ministeri sarebbero pronti a chiedere la richiesta di rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com