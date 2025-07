Paolo Conticini avrebbe dovuto condurre I Fatti Vostri ma Anna Falchi ha messo un veto | ecco cosa si mormora

L’ultima indiscrezione fa tremare i fan de I Fatti Vostri: Paolo Conticini avrebbe dovuto condurre il programma, ma un veto di Anna Falchi ha cambiato le carte in tavola. Cosa si nasconde dietro questa decisione? Scopriamo tutti i retroscena e le motivazioni che stanno scuotendo il mondo della televisione, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso e curiosi di sapere come si evolverà questa intricata vicenda.

Paolo Conticini sarebbe stato al timone de I Fatti Vostri se Anna Falchi non avesse messo un veto. Ecco tutti i retroscena! Nella prossima stagione televisiva non sarà Paolo Conticini a condurre I Fatti Vostri. Dalla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai 2025-2026, infatti, è stato annunciato che a fianco di Anna Falchi nel daytime di Rai Due ci sarà un'altra figura altrettanto in vista, Flavio Montrucchio. Come mai questa scelta, anche se recentemente il nome di Paolo Conticini sembrava tra i più papabili alla co-conduzione del contenitore quotidiano della seconda rete della Televisione di Stato? Pare che nella decisione finale abbia avuto parecchio peso la posizione di Anna Falchi! Scopriamo di seguito tutta la verità! Il presunto veto di Anna Falchi: ecco la verità.