Tour de france 2025 Jasper Philipsen cade nella terza tappa della Grande Boucle | il belga si ritira

Dalle stelle alle stalle, verrebbe da dire. La terza tappa del Tour de France 2025 si è trasformata in un incubo per Jasper Philipsen, costretto al ritiro dopo una caduta che ha interrotto le sue ambizioni di confermarsi velocista protagonista. Una vera delusione per il belga, che puntava a bissare il successo della prima frazione e a indossare ancora la Maglia Verde. La corsa, come sempre, riserva sorprese e sfide imprevisti.

Una vera e propria disdetta per Jasper Philipsen. Il corridore belga era tra i grandi attesi della terza tappa del Tour de France 2025, partita da Valenciennes e con arrivo a Dunkerque. Una frazione per velocisti, visto il percorso, e la Maglie Verde aveva ambizioni per bissare il successo della prima tappa (Lille Métropole-Lille Métropole), grazie alla quale aveva vestito anche la Maglia Gialla. Dalle stelle alle stalle, verrebbe da dire. Sì, perchè il classe ’98 nativo di Mol è finito pesantemente a terra, nel momento in cui gli sprinter si stavano preparando per il traguardo volante a 60 km dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de france 2025, Jasper Philipsen cade nella terza tappa della Grande Boucle: il belga si ritira

