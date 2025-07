Abbandono degli animali le nuove norme introducono pene più severe

L’abbandono degli animali, un gesto crudele e inaccettabile, ora affronta un giro di vite con le nuove norme. Pene più severe, riconoscimento degli animali come esseri senzienti e sanzioni fino a 60mila euro rafforzano il nostro impegno contro la crudeltà. Scopriamo insieme cosa cambia nel Codice penale per tutelare meglio i nostri amici a quattro zampe e promuovere un rispetto più profondo per tutte le forme di vita.

