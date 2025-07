Grandi firme sul giornale in regalo un libro prezioso per tutti i nostri lettori

Se la cronaca quotidiana e il giornalismo diventano storia da custodire, allora il nostro archivio è un tesoro inestimabile. Per celebrarlo, offriamo ai nostri lettori un regalo speciale: un libro prezioso, frutto delle testimonianze di 36 grandi scrittori e protagonisti della cultura italiana, provenienti dalle nostre collezioni storiche. Scopri con noi come le parole di ieri plasmano il nostro presente, perché la memoria è il patrimonio di domani.

Se la cronaca quotidiana e il giornalismo diventano storia e memoria da tramandare. E’ quello che inevitabilmente accade quando si va a disturbare e a cercare negli archivi, soprattutto se l’archivio in questione è quello di un giornale. E per esse- re più precisi quello de La Nazione. Provengono tutti dalle nostre collezioni storiche gli articoli di 36 grandi scrittori ed esponenti della cultura italiana che abbiamo deciso di raccogliere in un volume. Si intitola significativamente “Grandi Firme“ – 80 pagine, grande formato – e sarà offerto in regalo ai nostri lettori: il libro verrà infatti distribuito in abbinamento gratuito acquistando La Nazione sabato 12 luglio nelle edicole delle nostre città (consigliata la prenotazione nella rivendita di fiducia). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grandi firme sul giornale, in regalo un libro prezioso per tutti i nostri lettori

