Garlasco il dubbio sull’impronta 33 | È sudore non sangue

Nel mistero dell’impronta “33” trovata a Garlasco, ogni dettaglio conta. È sangue o sudore? Questa domanda infiamma il dibattito tra esperti e appassionati, con implicazioni profonde sul destino di Andrea Sempio, il nuovo indagato nel caso Chiara Poggi. Un piccolo dettaglio può cambiare tutto: scopriamo insieme se quella traccia rappresenta la verità nascosta dietro un delitto irrisolto.

È davvero sangue, o solo sudore? È attorno a questa domanda cruciale che si accende il dibattito sull'impronta "33", trovata sul muro della scala che porta alla cantina dove fu scoperto il corpo di Chiara Poggi. Un dettaglio apparentemente minore, che però potrebbe cambiare radicalmente il destino di Andrea Sempio, nuovo indagato nel caso. Secondo i consulenti della difesa, quella traccia non ha nulla di ematico: sarebbe solo il segno lasciato da un contatto involontario e fisiologico, e non una prova incriminante. In altre parole: "È soltanto sudore, non sangue". È quanto affermano gli esperti Luciano Garofano e Luigi Bisogno, incaricati di supportare la strategia difensiva di Sempio, indagato per l'omicidio di Garlasco, in una recente integrazione alla consulenza tecnica depositata in procura.

Il dettaglio dell'ex generale Garofano sull'impronta attribuita ad Andrea Sempio: "Non è sangue, è sudore"

