Genocidio a Gaza | il rapporto Onu spiega anche perché tante imprese e istituzioni occidentali siano colpevoli

Il rapporto dell’Onu svela un inquietante intreccio tra economia e violenza nel conflitto di Gaza, evidenziando come imprese e istituzioni occidentali siano coinvolte in un sistema che alimenta il dolore e la distruzione. Un quadro che richiama le analisi di Viviane Forrester, trasformando l’orrore economico in un crudo realismo globale. È giunto il momento di riflettere profondamente e agire per fermare questa spirale di ingiustizie.

L’orrore economico era il titolo di un libro di trent’anni fa di Viviane Forrester, che denunciava le ingiustizie profonde e la violenza della globalizzazione liberista. Ora quell’orrore è giunto a compimento, diventando il sistema internazionale di affari che lucra sul genocidio del popolo palestinese. Lo documenta rigorosamente il rapporto “Economia del genocidio” presentato all’Onu dalla relatrice speciale sui Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese; la sola italiana della quale andare fieri nel mondo delle relazioni internazionali. Un rapporto che dovrebbe essere studiato nelle scuole e in ogni sede istituzionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Genocidio a Gaza: il rapporto Onu spiega anche perché tante imprese e istituzioni occidentali siano colpevoli

In questa notizia si parla di: genocidio - rapporto - gaza - spiega

La poesia di Gaza come resistenza: questi versi colpiscono più di un rapporto sul genocidio - In questo estratto evocativo, l’autore esplora il tema della prigionia, non solo fisica ma anche interiore.

Dall'#economiadioccupazione all'#economiadigenocidio L'esplosivo rapporto “Dall'economia di occupazione all'economia di genocidio” di #FrancescaAlbanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite. (Linda Maggiori) Di Linda Maggiori “Mentre la vita a Gaz Vai su Facebook

L' "economia" del #genocidio a #Gaza. La relazione dell' #Onu che svela come aziende e università siano complici di #Israele. Anche italiane. L' indagine è firmata da @FranceskAlbs che con coraggio, malgrado minacce e pressioni, continua il suo lavoro per Vai su X

Genocidio a Gaza: il rapporto Onu spiega anche perché tante imprese e istituzioni occidentali siano colpevoli; Dall'economia di occupazione all'economia di genocidio / Notizie / Home; Imprese, università, fondi… Economia del genocidio a Gaza.

Gaza, il rapporto di Albanese sull’economia del genocidio: servirebbe una Norimberga per queste aziende - Mentre i leader politici e governi si sottraggono ai propri obblighi, troppe entità aziendali hanno tratto profitto dall’economia israeliana ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Dall'economia di occupazione all'economia di genocidio - Il rapporto analizza in modo sistematico otto settori dell'economia dell'occupazione e del genocidio. Lo riporta unimondo.org