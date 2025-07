Wimbledon Cobolli batte Cilic e vola ai quarti per la prima volta Oggi in campo anche Sonego e Sinner

Flavio Cobolli ha scritto oggi una pagina memorabile del suo percorso tennistico, battendo il veterano Marin Cilic e conquistando per la prima volta i quarti di finale a Wimbledon. Con entusiasmo e determinazione, il giovane talento romano ha superato ogni ostacolo, aprendo le porte a un sogno diventato realtà. Ma il torneo è ancora più emozionante, perché oggi in campo anche Sonego e Sinner, pronti a dare battaglia. La sfida è aperta: cosa ci riserverà questa giornata di sport e passione?

Flavio Cobolli vince contro il croato Marin Cilic e stacca il pass per i quarti di finale di Wimbledon. Il tennista romano si impone per 3 set a 1 e al prossimo turno affronterà il vincente del match tra Djokovic e De Minaur. Partita dalle due facce per Cobolli, che nei primi due set guadagna il break di vantaggio e riesce agevolmente a controllare rimonta del croato. Storia totalmente diversa per gli ultimi due set: il terzo set è molto equilibrato, tanto da costingere i due al tie break: qui il tennisa romano è più sottotono e si arrende per 7-4. Sostanziale equilibro anche nel quarto set, con i due che ribattono colpo su colpo. 🔗 Leggi su Open.online

