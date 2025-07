Dormiva con un coltello in una mano e un altro sotto la gamba | brusco risveglio dal pisolino per il pusher della droga dello stupro

In un angolo abbandonato di Como, un inquietante episodio si è consumato: un pusher, sorpreso con un coltello in mano e un atteggiamento sospetto, è stato arrestato dalla Polizia. La scena, che ha lasciato tutti senza fiato, rivela ancora una volta quanto il degrado e la criminalità si intreccino nel tessuto urbano della città. Un intervento deciso che dimostra come la sicurezza sia un obiettivo da perseguire con fermezza.

Como, 7 luglio 2025 – Durante la perlustrazione di uno stabile in disuso a Como, la Squadra Volante ha trovato e arrestato un tunisino di 40 anni, che stava impugnando un grosso coltello da cucina. L'uomo era seduto su un divano all'interno di un edificio in disuso nella zona di Albate, vicino al carcere del Bassone, più volte segnalato dai cittadini come luogo di spaccio e di degrado. Domenica pomeriggio alle 15, i poliziotti hanno organizzato un accesso all'area, trovando l'uomo assopito con un coltello nella mano sinistra, e un secondo nascosto sotto la gamba destra: disarmato e svegliato, è stato immobilizzato, mentre proseguiva l'ispezione.

