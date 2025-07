Ex Inter Skriniar può lasciare di nuovo il PSG | trattativa vicina alla chiusura la rivelazione

Milan Skriniar, ex Inter e ora al PSG, sembra essere nuovamente sulla soglia di un trasferimento: il Fenerbahçe è deciso a portarlo in Turchia, con trattative ormai molto avanzate. Fabrizio Romano rivela che le negoziazioni sono in fase cruciale e la chiusura potrebbe essere imminente. Un ritorno in Serie A? Resta un’ipotesi da non scartare, ma per ora l’attesa si fa febbrile: il futuro di Skriniar si decide tra Parigi e Istanbul.

Ex Inter, le ultime sul futuro di Milan Skriniar che potrebbe lasciare nuovamente il PSG dopo l'addio ai nerazzurri. I dettagli. Il Fenerbahce sta facendo pressione per concretizzare l'affare Milan Skriniar dal PSG. Come riportato da Fabrizio Romano, le trattative per il trasferimento dell'ex difensore dell' Inter stanno proseguendo con il club turco che è determinato a completare l'accordo il prima possibile. Skriniar, che ha lasciato i nerazzurri dopo una lunga e positiva esperienza a Milano, è considerato uno degli obiettivi principali del Fenerbahce. Il club turco ha già intrapreso colloqui con il PSG per cercare di arrivare a una conclusione positiva, con il centrale slovacco pronto ad intraprendere una nuova avventura dopo il suo trasferimento alla squadra francese nel 2023.

Skriniar, l’ex Inter ritorna al Psg ma andrà via: proposto a big della Serie A - Dopo un biennio tra alti e bassi, Skriniar si prepara a un ritorno temporaneo al PSG, ma il suo futuro potrebbe essere altrove.

Hojlund vuole l'Inter: ecco il vero nodo nella trattativa Vai su Facebook

Pavlovic ha rifiutato il Fenerbahce, i turchi prendono Skriniar: l'ex Inter da Mourinho; Skriniar avrà il via libera dal Psg quando Marquinhos tornerà dall’infortunio (Sky); Dalla Turchia - Skriniar e Icardi di nuovo insieme? Trattativa ai dettagli tra Galatasaray e PSG.

Skriniar: “Napoli? Giocare con Lobotka mi piacerebbe” - Milan Skriniar non esclude un futuro al Napoli: “Giocare con Lobotka mi piacerebbe, per me è tutto aperto”, ha dichiarato a CalcioNapoli24. europacalcio.it scrive

Skriniar conferma il ritorno in Serie A: svelato dove giocherà - Di rientro dall'esperienza più che positiva in prestito al Fenerbahce, Milan Skriniar non rimarrà a Parigi ancora a lungo. Lo riporta calciomercato.it