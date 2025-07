solopaca salvata una poiana dalla federazione pro vita

A Solopaca, un gesto di grande cuore e dedizione ha fatto la differenza: grazie all’intervento tempestivo della Federazione Pro Vita, una poiana ferita è stata salvata, dimostrando che la cura per la natura e gli animali è un impegno che unisce comunità e volontari. In un mondo che corre veloce, queste storie ci ricordano l’importanza di essere custodi del nostro ambiente e di agire con compassione. Un esempio che ispira tutti noi a fare la differenza, ogni giorno.

Pochi giorni fa una pattuglia del servizio di vigilanza ambientale e di protezione civile della Federazione Nazionale Pro Vita, durante il servizio di vigilanza svolta ai fini di prevenzione naturalistica, nel territorio di Solopaca in via Cerro del Duca, su segnalazione dei residenti sono intervenuti nel soccorso di un rapace visibilmente ferito. La squadra composta dall'ispettore capo Manca Mario e dal vice brigadiere Giuseppe Tanzillo, hanno recuperato – prontamente – il rapace, mettendolo in sicurezza e consegnandolo poi nelle mani del Servizio dell'Asl di San Giorgio del Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it