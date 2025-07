Cede palo delle luminarie su un’auto | paura per il conducente

Un attimo di terrore a Benevento: un palo delle luminarie, installato per i festeggiamenti della Madonna delle Grazie, crolla improvvisamente su un’auto in transito lungo via Posillipo, creando panico e preoccupazione tra i presenti. La scena, avvenuta intorno alle 16, ha suscitato interrogativi sulla sicurezza delle strutture temporanee durante le celebrazioni. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso, ma l’incidente solleva importanti questioni sulla prevenzione e la gestione degli eventi pubblici.

Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Benevento, dove un palo delle luminarie installato per i festeggiamenti della Madonna delle Grazie è improvvisamente crollato, finendo su un’auto in transito lungo via Posillipo. L’incidente è avvenuto intorno alle 16. Secondo le prime ricostruzioni, il palo – parte dell’allestimento realizzato in occasione della tradizionale festa patronale – ha ceduto, forse a causa del forte vento, finendo su una Mercedes in transito. Fortunatamente non si registrano feriti. FOTO La bufera non risparmia la Madonna delle Grazie: bancarelle e luminarie spazzate via L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cede palo delle luminarie su un’auto: paura per il conducente

In questa notizia si parla di: palo - luminarie - auto - paura

Crolla il palo per le luminarie: feriti due operai - Due operai sono rimasti feriti a Giugliano durante un incidente avvenuto mentre allestivano luminarie per la prossima festa patronale.

Stefano Joppi L’incidente questa sera (13 giugno) in viale Tazio Nuvolari. Escoriazioni per il 24 enne a bordo del motorino, illesa la donna alla guida della citroen che è andata a sbattere contro un palo dell’illuminazione Vai su Facebook

Auto si schianta contro un palo dell'illuminazione pubblica che crolla a pochi centimetri dall'edicola: paura a Chieti Scalo [FOTO]; Salento, 18enne perde il controllo dell'auto e abbatte un palo dell'illuminazione. Paura in città; Paura in via De Gasperi, palo della luce crolla in strada: due auto danneggiate.

Palo cade davanti a una scuola: danni e paura - Il Messaggero - Cade un palo della pubblica illuminazione: danni e paura a Cassino. Segnala ilmessaggero.it

Nichelino, paura in strada: il vento abbatte un palo della luce - MSN - Sfiorata la tragedia in via Amedeo Avogadro: il palo cade vicino alle auto parcheggiate, nessun ferito Momenti di tensione nella serata di venerdì 20 giugno a Nichelino, dove forti raffiche di ... Secondo msn.com