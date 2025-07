Roberto Bolle all' Expo di Osaka manifesta per la pace

Roberto Bolle, icona mondiale della danza, torna a far parlare di sé all’Expo di Osaka, dove si esibisce in una manifestazione per la pace. La sua arte, intrisa di passione e impegno sociale, supera ogni confine culturale, unendo le persone in un messaggio universale. Tra emozioni e coreografie coinvolgenti, Bolle dimostra ancora una volta come la danza possa diventare un potente strumento di dialogo e speranza. Un’occasione imperdibile per celebrare l’arte che unisce e ispira.

Osaka, 7 lug. (askanews) - La danza parla a tutti ed è intrinsecamente legata alla contemporaneità: sono questi alcuni dei pilastri della concezione che Roberto Bolle ha dell'arte in generale e della sua arte, la danza, che lo ha portato ad essere uno degli artisti più acclamati e conosciuti del suo tempo, ambasciatore di italianità nel mondo. E se nel 2022, all'Expo di Dubai, aveva approfittato del palcoscenico internazionale per manifestare contro la guerra appena scoppiata tra Russia e Ucraina, in questi giorni tragici dove lo scacchiere dei conflitti sembra allargarsi a tutto il pianeta, l'Etoile ha voluto ancora una volta portare sul palco il desiderio di pace che accomuna tutto il mondo dell'arte.

