Benzinga Italia

Il 17 aprile il primo concerto di stagione con la Filarmonica del TCBO, guidata da Roberto Abbado, mentre il 28il ventiquattrenne direttore Dayner Tafur - Díaz. .Lindaduettando con Federico dei Tiromancino nel brano "Per me è importante", forse la più ... Finale che si svolge nell'incredibiledel Forum di Assago, un palcoscenico che ogni artista ... arena debutta a Melbourne con un'edizione limitata Calypso Bay di costumi da gara Dopo il debutto cesenate nella scorsa stagione, 'Scarpette rotte', la produzione ERT di teatro per l'infanzia diretta da una delle registe più affermate del teatro contemporaneo, Emma Dante, va in sce ...Ogni volta che si affaccia sulla scena musicale un nuovo artista che abbia, come diceva Piero Ciampi, “tutte le carte in regola”, è come se si accendesse una luce, il chiarore di una nuova stella. Cos ...