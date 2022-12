L’ennesimo cartellone che allarma sui vaccini

Leggi su butac

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Un’amica ci ha segnalato che a Piombino, qualche giorno fa, sono stati affissi dei poster come quello che vedete nella foto che ci è stata inviata: L’affissione è stata pagata dal Comitato Liberi insieme per la salute, e sul poster troviamo scritto:COVID-19: 1.965.000 effetti avversi 46.999 decessi (Dati EMA al 30.07.2022) SICURO DI NON ESSERE STATO INGANNATO? RIGASSIFICATORE non ci saranno pericoli, l’ambiente non sarà danneggiato, l’economia del territorio non subirà disagi significativi… NESSUN RISCHIO… SARÀ VERO? Come vedete ci sono riportati dei dati precisi con un preciso riferimento: i dati infatti dovrebbero essere quelli che risalivano alla fine di luglio 2022. Peccato che se andiamo sul sito di EMA, dove sono riportati i numeri degli effetti avversi segnalati, non solo i numeri sono inferiori rispetto a quelli mostrati dal Comitato Liberi Insieme, ...