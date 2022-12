Il duello Chimirri - Ciriesi infiamma il ' Dalla Chiesa' - Sport - quotidiano net

(Di sabato 10 dicembre 2022) Spettacolare gara tra il tre volte vincitore del Memorial e la campionessa d'Italia. Oggi in programma altre sei gare, tra cui il debutto del campionato ...

Spettacolare gara tra il tre volte vincitore del Memorial e la campionessa d'Italia. Oggi in programma altre sei gare, tra cui il debutto del campionato Interforze. Elisasu Calandro Z, Angelica Marinelli su Sisko de Falere. Gli unici tra l'altro a essersi qualificati per il barrage finale, che dunque è stato un duello solo ed esclusivamente tinto d'azzurro. Il duello Chimirri-Ciriesi infiamma il "Dalla Chiesa".