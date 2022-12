Esperienze e proposte di un artista che vede le sue opere sfruttate dall’AI che fa l’arte digitale

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nell’ambito del nostro approfondimento su Lensa AI – l’app che permette, caricando dei propri selfie, di avere un set di cinquanta foto del viso inserite all’interno di illustrazioni generate con un algoritmo che fa arte– abbiamo toccato vari temi: che fine fanno i dati che forniamo volontariamente, come funziona l’intelligenza artificiale che può fare tutto questo, quali sono i rischi potenziali nell’utilizzo di questa tecnologia per scopi diversi. Abbiamo anche approfondito cosa comporta per gli artisti, che vedono sfruttare le proprieper addestrare queste tipologie di algoritmi, scegliendo di intervistare Greg Rutkowski, celebre illustratore che ha lavorato, tra gli altri, anche per Disney. LEGGI ANCHE >>> La rivolta degli artisti contro Lensa AI e le app che sfruttano lesenza consenso L’esperienza ...