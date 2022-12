Un altro calcio è possibile | il miracolo del centro storico Lebowski

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Un sabato pomeriggio del 2004 un gruppo di studenti fiorentini decide di andare nella periferia nord di Firenze a veder giocare la peggior squadra didilettantistico di tutto il territorio, l’a.c.. Durante il campionato il team aveva totalizzato zero punti, conquistando l’unica posizione da cui non si poteva retrocedere: l’ultima. Giocavano in terza categoria, la più scarsa delitaliano, indossavano una maglia nera e grigia perché i due colori erano i più economici che si potessero permettere, e per disputare le partite o andare in trasferta si auto-tassavano. Sulle pagine della rivista sportiva “Più” venivano descritti come una squadra mitologica che dopo ogni sconfitta “si piegava ma non si spezzava”. Un racconto troppo appetibile per un gruppo di 15enni in vena di marinare la scuola: ...