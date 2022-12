Atletico Madrid | il CEO | 'Luis Enrique? Mi piace molto | può allenare qualunque squadra in Liga'

TUTTO mercato WEB

Come riporta la Gazzetta dello Sport , sul giocatore c'è l'interesse di Valencia, Villarreal e. La formula rappresenta però il vero nodo da sciogliere perché tutte e tre le ...In particolare, l'allenatore ha specificato l'interesse per due giocatori dell': ' Sia Cunha che Felipe sono opzioni per il mercato di gennaio , sono di nostro gradimento, l'... CEO Atletico Madrid su Luis Enrique: "Ha talento per allenare qualsiasi squadra della Liga" La Lazio e Luis Alberto cercano una via d'uscita per gennaio, ma finora le offerte arrivate a Lotito non sono considerate soddisfacenti. Il centrocampista ...Atletico Madrid, Joao Felix ha chiesto di essere ceduto a gennaio: lo vuole anche il PSG Joao Felix ha deciso di lasciare l'Atletico Madrid nel corso del mercato invernale… Leggi ...