(Di giovedì 8 dicembre 2022)del difensore delRui,Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. Ha parlato del suo assistito dicendo chevia daaver vinto lo. Ha parlato anche del Mondiale, al quale il portoghese delnon è stato convocato. Queste le parole deldiRui: “Nell’ultimo anno e mezzo era stato messo un po’ da parte in Nazionale, anche se negli ultimi due anni è stato tra i terzini più importanti d’Europa. I Mondiali li ha assaporati quando sono stati fatti in Russia. Per la sua carriera se dobbiamo scegliere una delle due cose preferiremmo la vittoria dello ...

IlNapolista

Giuffredi,tra gli altri del capitano del Napoli ...'ho visto giocare anche in fase di impostazione quest'anno, per ...A Radio CRC è intervenutoGiuffredi,tra gli altri diRui. 'Nell'ultimo anno e mezzo era ...in considerazione'... L'agente Mario Rui: «Andrebbe via da Napoli solo dopo lo scudetto»