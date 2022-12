Volley femminile | Novara debutta con una vittoria in Champions League | Potsdam steso 3-1 | Karakurt indemoniata

Leggi su oasport

(Di martedì 6 dicembre 2022)incomincia con una bellala propria avventura nella2022-2023 di. Le piemontesi hanno sconfitto ilper 3-1 (25-15; 25-17; 24-26; 25-19) di fronte al proprio pubblico, portandosi così al comando del gruppo C in attesa del confronto tra il VakifBank Istanbul (la squadra di Paola Egonu, detentrice del titolo continentale) e la Stella Rossa di Belgrado. Le ragazze di coach Stefano Lavarini danno seguito al buon momento in campionato e fanno sentire la loro voce anche in campo continentale, portando a casa tre punti cruciali per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le vincitrici dei cinque gironi accedono direttamente ai quarti di finale, le seconde e la miglior terza classificata dovranno passare da ...