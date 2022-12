Regione Veneto | Concorso per 7 Vari Profili Professionali

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 6 dicembre 2022) Laha indetto unPubblico per la ricerca di 7 Figure come, tra cui si selezionano 5 Autisti e 2 Motoscafisti, si tratta di Personale inquadrato in categoria B. Per queste Posizioni é previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si Comunica inoltre che di questi 7 Posti 3 sono riservati ai Volontari delle Forze Armate. Bando diCon decreto n. 255 del 4 novembre 2022 sono indetti due concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato del seguente numero di posti: cinque posti di autista, su base interprovinciale, categoria B, posizione B3, di cui due riservati ai militari volontari congedati senza demerito; due posti di motoscafista, ...