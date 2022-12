Londra | giovane italiano in coma dopo una rissa fuori da un pub

, Marco Pannone , un 25enne italiano di Fondi è rimasto coinvolto in una rissa a, fuori da un pub, e si trova ora in coma . Dopo essere stato ripetutamente colpito a pugni , ilè stato lasciato a terra agonizzante sul retro del locale. Il 25enne si trova ora ...Pestaggio in un locale aitaliano in coma Marco Pannone , un ragazzo di 25 anni, originario di Fondi, in provincia di Latina, è rimasto coinvolto in un pestaggio avvenuto davanti ad ...La vendita di dipinti antichi allestita da Sotheby’s, a Londra, il 7 dicembre, vedrà protagoniste una serie di nature morte del Seicento dalla collezione di Juan Manuel Grasset. Stessa provenienza per ...Per far luce sulla vicenda e capire cosa sia accaduto al giovane italiano, la Farnesina ha interessato l'ambasciata italiana a Londra che, con il Consolato italiano, sta offrendo tutto il supporto ...