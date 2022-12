«Il silenzio non è mai consenso» | così il Gip rinvia a giudizio un uomo accusato di aver stuprato una 27enne con fragilità psichiche

Leggi su open.online

(Di martedì 6 dicembre 2022) Per l’imputabilità in un caso di violenza sessuale non è necessario che la presunta vittima abbia espresso esplicito dissenso. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Milano, che ha ordinato l’imputazione coatta nei confronti di undi 32 annidiuna ragazza di 27 anni conche nel frattempo si è tolta la vita. I fatti risalgono al maggio 2019. Laaveva trascorso una serata sui Navigli con un’altra donna a cui era legata sentimentalmente. Non aveva trovato un mezzo pubblico per tornare a casa e allora aveva accettato il passaggio di un ragazzo napoletano alla guida di un furgone che portava cibo in città. «Lui mi disse “ti accompagno a casa, una ragazza come te non può stare per strada”. E io mi ...