Quattro giovani sono morti in un incidente stradale nel perugino

(Di sabato 3 dicembre 2022) AGI - Tragedia della strada in provincia di Perugia.- due di 21 e 20 anni e due ragazze di 17 e 22 - originari di Santa Maria Tiberina e di Città di Castello,a San Giustino Umbro. Erano su una Fiat Punto finita fuori strada, forse per l'asfalto bagnato a seguito della pioggia. È accaduto nella notte, quando iche, a quanto pare avevano preso parte a una festa di compleanno, erano diretti verso una discoteca a San Sepolcro. L'auto avrebbe impattato il muro di contenimento di un ponte. Indagano i carabinieri.

RaiNews

dell'alto Tevere umbro sono morti nella notte in un incidente stradale avvenuto nella zona di San Giustino Umbro (nei pressi della località Altomare). Si tratta di due ragazze di 17 e ...sono morti intorno all'una di notte in un incidente stradale avvenuto nella zona di San Giustino Umbro, Perugia. Da una ricostruzione condotta dai Carabinieri, intervenuti sul posto, i ... Auto fuori strada in Umbria, morti quattro giovani: si sono schiantati contro un muro Cronaca - Le vittime sono due ragazzi e due ragazze, tra cui una diciassettenne. Tra le vittime, secondo la ricostruzione dei carabinieri, due ragazzi e due ragazze, tra cui una diciassettenne. Tutti ...AGI - Tragedia della strada in provincia di Perugia. Quattro giovani - due di 21 e 20 anni e due ragazze di 17 e 22 - originari di Santa Maria Tiberina e di Città di Castello, sono morti a San ...