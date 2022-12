Qatar 2022 | Olanda-Usa 3-1 | arancioni ai quarti**

(Di sabato 3 dicembre 2022) Doha, 3 dic. - (Adnkronos) - L'è la prima nazionale qualificata ai quarti di finale del mondiale di Qatar. Gli '' sconfiggono 3-1 gli Stati Uniti in un match disputato al Khalifa International Stadium di Doha. Per la squadra di Van Gaal a segno Depay al 10', Blind al 46' e Dumfries all'81', per la nazionale a stelle e strisce gol del momentaneo 1-2 di Wright al 76'. L'affronterà venerdì 9 dicembre la vincente di Argentina-Australia in campo alle ore 20.

