Concorso Agenzia Dogane 2022 | bando per 980 posti | comunicazioni prova scritta

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Importanti novità sul: nella giornata del 1° dicembre sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’gli avvisi riguardanti il rinvio delle informazioni sulle date dellae sulle sedi designate per lo svolgimento della stessa. Lesu luogo e data delle prove scritte saranno pubblicate, sempre sul sito dell’, in data 30 dicembreper entrambi i profili.Ricordiamo che sempre il 1° dicembre sono stati pubblicati gli esiti dellapreselettiva conclusasi recentemente. Tutti gli avvisi sono scaricabili nel box sottostante. Scarica l’allegato Avviso rinvio...

