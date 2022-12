Ronaldo all’Al Nassr? De Jong | “I top club non lo vogliono più” | VIDEO

Rihla, questo il nome della palla realizzata da Adidas per ... che ha portato alla decisione di annullare il gol a( LO ...14 grammi ed è costantemente collegato con le antenne posizionate'...... soprattutto grazie a giocatori come Mbappé, Neymar e anche'... A questi giocatori, compreso Cristiano, appartiene il ... Sul suo rapporto con la società parigina ed in particolare copn- ...