Inghilterra | Rashford | 'Ottavi di finale solo il primo passo | due gol ai Mondiali'

IRAN - STATI UNITI 0 - 1: 38 Pulisic GALLES -0 - 3: 50, 52 Foden, 68 ...Ad inizio ripresa, in appena sette giri d'orologio, l'mette il turbo e piazza un uno - due con le reti die Foden, che segnano in rapida sequenza mettendo in ginocchio il Galles. ...AR-RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) – Dopo un primo tempo soporifero, l’Inghilterra regola la pratica Galles per 3-0, conquistando il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali e conservando la vetta del gr ...Autore di una doppietta nella sfida vinta 3-0 contro il Galles, l'attaccante dell'Inghilterra Marcus Rashford s'è così espresso ai microfoni della ' Rai: "E' una grande sensazione fare due gol in un ...