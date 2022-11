Covid | proteste in Cina da Pechino a Shanghai | ' Xi dimettiti' - Esteri - quotidiano net

(Di domenica 27 novembre 2022) Giornata di manifestazioni contro le restrinzionie il lockdown, in diverse città. Candele accese e fogli bianchi in ricordo delle dieci vittime morte in un incendio a Urumqi, nello ...

Giornata di manifestazioni contro le restrinzionie il lockdown, in diverse città. Candele accese e fogli bianchi in ricordo delle dieci vittime morte in un incendio a Urumqi, nello ...' Xi Jinping, dimettiti ', 'Partito comunista, dimettiti': sono gli slogan urlati dai manifestanti durante lecontro le restrizioni anti -a Shanghai , secondo quanto riporta la Bbc. Alcuni tenevano striscioni bianchi vuoti, mentre altri hanno acceso candele e deposto fiori per le vittime a ...Giornata di manifestazioni contro le restrinzioni Covid e il lockdown, in diverse città. Candele accese e fogli bianchi in ricordo delle dieci vittime morte in un incendio a Urumqi, nello Xinjiang ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...