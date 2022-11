(Di sabato 26 novembre 2022) Unaè statadai carabinieri con l’accusa di averla notte scorsa ila Morengo, in provincia di Bergamo, al culmine di una lite. È stata la stessa, Sandra Fratus, italiana di 51 anni, a dare l’allarme al 112: la vittima è Ernest Emperor Mohamed, 31enne di nazionalità nigeriana,con unaal. Vani i soccorsi arrivati sul posto. La presunta assassina è stata condotta nel carcere di Bergamo con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, dopo essere stata sentita dal pm titolare del caso, Emma Vittorio. Secondo le prime ricostruzioni, la lite è avvenuta nella cucina della loro casa di via Umberto I. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

Molto probabilmente, infatti, l'uomo si è cambiato e liberato della maglia con la quale ha... ma l'eventuale presenza deldna sul profilattico rafforzerebbe il quadro probatorio della ...Ilnome sarebbe emerso grazie alla testimonianza di due cittadini cubani e di una donna , la ...riferito che durante la notte passata insieme a lui De Pau l'uomo avrebbe confessato di aver... “Ha ucciso il suo compagno con una coltellata al petto”: arrestata donna nel Bergamasco Le indagini sulla strage di Chesapeake, in Virginia. Le informazioni sono state trovate in una nota sul telefono di Andre Bing, l'uomo che ha sparato ...BOLZANO. Risulta indagato per omicidio colposo l’autista della betoniera che lo scorso 24 novembre ha travolto e ucciso l’insegnante 34enne Margherita Giordano. In un certo senso si tratta di un atto ...