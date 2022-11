Saman | l’orrore in un dialogo tra i carnefici | “Io tenevo le gambe e Danish e l’altro cugino la soffocavano”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 24 novembre 2022), al via oggi la riesumazione dei resti umani trovati nel casolare abbandonato a breve distanza da casa degli Abbas. Ed è stretta sui tempi per dissotterrare il corpo sepolto nel rudere di Novellara, che dovrebbe essere proprio della 18enne pakistana scomparsa la notte tra il 30 aprile e il primo maggio del 2021. Dunque si procede con le operazioni dell’estrazione del corpo: lo ha deciso la Corte d’Assise, con la giudice Cristina Beretti che ha sollecitato tempi rapidi. Entro 60 giorni si dovranno avere i risultati. Intanto, le ultime intercettazioni su uncaptato in cella tra lo zio della vittima e ilIjaz aumentano ancora di più, se possibile, la portata deldi una vicenda incommensurabilmente straziante., al via oggi la riesumazione dei resti trovati nel ...