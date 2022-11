Arisa commuove a “Le Iene” | “Mi vergogno sempre di quello che sono o che faccio”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 23 novembre 2022) A brillare sul palco de “Le” è. La cantante è intervenuta con un lungo monologo che racconta di sé, delle sue paure, della sua sensibilità e della sua voglia di far star bene gli altri. È intervenuta senza tralasciare la moda: la ritroviamo coloratissima in un tailleur total pink firmato Gaelle Paris: “Fino all’ultimo pensavo di non farcela ad essere qui, perché miun po’ dichee diche. Michiesta: a chi interesserà di me, diche racconto o diche provo io? Poi però, ho pensato che, infondo, io credo nel mio punto di vista, ha già 40 anni ed è figlio delle persone che amo di più al mondo, del cielo della ...