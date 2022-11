Alessandro Michele lascia Gucci? Cosa sappiamo - Moda - quotidiano net

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il Gruppo Khering non conferma (ma non smentisce) le voci sulla fine del lungo rapporto con lo stilista che ha rivoluzionato il ...

Il Gruppo Khering non conferma (ma non smentisce) le voci sulla fine del lungo rapporto con lo stilista che ha rivoluzionato il ...Il direttore creativo di Gucci ,, lascerà il brand del gruppo Kering. Lo riferisce Bloomberg citando la rivista Women's Wear Daily, secondo cui a'è stato chiesto di dare inizio a un forte cambiamento di ...Alessandro Michele lascia Gucci Il rumor, lanciato da WWD, rimbalza ovunque e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Dietro il (per ora presunto) addio, una divergenza con ...Il direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, sta per lasciare la casa di moda controllata dal gruppo francese Kering. L'indiscrezione, non confermata né da Kering, né da Gucci, è stata ...