Tetsuo | parte il crowdfunding per il box con i capolavori del maestro Shinya Tsukamoto in blu-ray

Leggi su movieplayer

(Di martedì 22 novembre 2022)la campagna diSTART UP di CG Entertainment per pubblicare per la prima volta in Blu-ray idel- The Iron Man e- Body Hammer.la nuova campagna diSTART UP di CG Entertainment per pubblicare per la prima volta in Blu Ray idel: si tratta di- The Iron Man (1989) e- Body Hammer (1992), accompagnati negli extra dal mediometraggio di e conLe avventure del ragazzo del palo elettrico. A completare l'esclusivo box da collezione il Booklet ...