Pisa | arriva la nuova mano robotica sensibile al tatto | test sui pazienti al via

LA NAZIONE

Il prototipo, chiamato IR - Access, è stato messo a punto dagli ingegneri del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale e di Ingegneria dell'Informazione ...Si avvia alla conclusione il rivoluzionario progetto della Scuola Superiore Sant'Anna. Il direttore Christian Cipriani: 'I sensori di forza e di posizione sono utilizzati per restituire percezioni ... Pisa, arriva la carrozzina a motore per agevolare le visite turistiche dei disabili Il prototipo, chiamato IR-Access, è stato messo a punto dagli ingegneri del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale e di Ingegneria dell'Informazione dell'Università ...Ieri 100 persone all'assemblea sull'aeroporto all'SMS di Peretola, per organizzare e rilanciare il fronte del no ...