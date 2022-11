Brindisi | cadavere di una donna ritrovato in una cella frigorifera | figlio portato in caserma

Sky Tg24

21.26 Corpo 82enne trovato in un congelatore Ildi una donna di 82 anni è stato scoperto in un congelatore a pozzetto in un'abitazione nelle campagne di Ceglie Messapica (). A dare l'allarme sarebbero state due nipoti della donna ...21.26 Corpo 82enne ranicchiato in congelatore Ildi una donna di 82 anni è stato scoperto in un congelatore a pozzetto in un'abitazione nelle campagne di Ceglie Messapica (). A dare l'allarme sarebbero state due nipoti della donna ... Brindisi, il cadavere di una donna trovato in una cella frigorifera A Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, è stato ritrovato il cadavere di una donna all'interno di un congelatore.ma 32 anni fa il suo cadavere martoriato fu ritrovato in un bosco fra Brindisi e Mesagne: una vera e propria esecuzione ordinata dalla Scu, come testimoniato da vari collaboratori di giustizia. Si ...