Manovra Pressing di Forza Italia Ma Giorgetti alta tensione Le indiscrezioni

(Di lunedì 21 novembre 2022) Convocato per le 20.30 di oggi 21 novembre il Consiglio dei ministri chiamato a varare la legge di Bilancio. Unada 30-32 miliardi, "attenta a famiglie e imprese, con particolare attenzione ai redditi bassi", ha detto Giorgia Meloni. Sul tavolo il taglio del cuneo fiscale, le pensioni a quota 103, la tregua fiscale. Secondo quanto hanno dichiarato il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia Giancarlonon ci saranno squilibri di bilancio né misure a debito. E la gran parte delle risorse saranno destinate a contenere il caro bollette. Ore 18.24 - E il Codacons inizia già a criticare... Il taglio del cuneo fiscale in favore dei lavoratori è una misura insufficiente se non accompagnata da provvedimenti mirati in grado di abbattere l'inflazione, contenere il caro-bollette e difendere sul lungo periodo la capacità di spesa ...