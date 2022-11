Manovra | Salvini | «C' è accordo su tutto | con Meloni e Berlusconi andremo d' amore e d' accordo per 5 anni»

All'interno della maggioranza 'c'e assolutamente accordo su tutta la, stiamo lavorando anche su altri dettagli. Se riuscissimo ad azzerare l'Iva sui beni di ... Matteo, a margine del ......domani sera c'è il Consiglio dei ministri sulladi bilancio, bisogna provare a tenere insieme tutto... Noi siamo qui per stare cinque anni, non un po' di tempo', ha detto poi. 'Con ...In settimana la pubblicazione dei verbali di Fed e Bce: per ora le aspettative sono di un rallentamento dei rialzi dei tassi allo 0,5% per dicembre ...All'interno della maggioranza «c'e assolutamente accordo su tutta la manovra, stiamo lavorando anche su altri dettagli. Se riuscissimo ad azzerare l'Iva sui beni di ...