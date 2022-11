Musk e l’arte di bruciare 44 miliardi in 10 lezioni

Leggi su formiche

(Di sabato 19 novembre 2022) “ChiudeTwitter”, “TwitterDown”, “RIPtwitter”, “TwitterMigration”, “TwitterTakeover”: a tre settimane dall’acquisto di Twitter da parte del tecno-miliardario sudafricano Elon, sono questi alcuni degli hashtag di tendenza sulla piattaforma di micro-blogging, travolta da una gestione caotica che ha visto fuggire dipendenti e inserzionisti (o forse il contrario). Dai licenziamenti di Meta al crollo di FTX, passando per i problemi di Amazon, molte grandi piattaforme tecnologiche sembrano attraversare un momento difficile. Quello che distingue Twitter è che a scatenare la crisi non è stata la stretta monetaria della Fed ma l’entrata a gamba a tesa in ogni aspetto della vita aziendale di, che dopo un’altalena di molti mesi e una causa l’ha acquistata per 44di dollari (più 2,5 di costi di closing). Il prezzo record è stato ...