Malore in casa per Umberto Bossi | il Senatùr ricoverato in ospedale in via precauzionale

(Di sabato 19 novembre 2022)inper, che è statoin. Secondo quanto trapelato, l’ottantunenne fondatore della Lega si trovava nella sua abitazione di Gemonio, in provincia di Varese, quando si è sentito male. Le sue condizioni non sarebbero considerate particolarmente gravi, ma il quadro clinico generale avrebbe spinto i medici a suggerire valutazione e monitoraggio ospedaliero.inin via, secondo quanto emerso, si trova all’di Circolo a Varese, dove è stato trasferito in ambulanza. La notizia del ricovero è stata diffusa dal Corriere della Sera, che ricorda anche come le condizioni di salute di ...

L'ex leader della Lega , Umberto Bossi, è stato ricoverato in ospedale dopo unche lo ha colpito nella suadi Gemonio, in provincia di Varese. Secondo quanto si apprende al politico, 81 anni, i medici hanno consigliato il ricovero date le sue precarie condizioni di ...È stato portato all'ospedale di Varese Umberto Bossi , dopo unaccusato dal fondatore della Lega oggi 19 novembre mentre era nella suaa Gemonio. Come riporta il Corriere della Sera , il Senatur non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici hanno ...Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è stato ricoverato in ospedale a Varese, dopo che ha accusato un malore nella sua casa di Gemonio. Sul posto è arrivato il personale del 118 che ha trasportat ...Il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, è stato portato in ospedale a Varese dopo che ha accusato un malore nella sua casa di Gemonio. Sul posto è arrivato il personale del servizio di soccorso ...