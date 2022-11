Lombardia | Letta | ' divisione c destra apre competizione | nostra coalizione si allargherà'

Italia Oggi

Dunque i "tempi certi" di cui parla"vanno presi con beneficio di inventario". Probabilmente Lazio esi voterà il 12 febbraio " nella prima regione lo si saprà questa settimana. ......logica di improvvisazione" su quella economiche - afferma poi. "Il Governo e la maggioranza hanno un orizzonte corto, e vivono di divisioni profonde come si è visto in Sicilia e in". ... Letta vuol perdere la Lombardia - ItaliaOggi.it Nell’ambito della Legge di Bilancio «la mia idea è una norma per produrre ... «Via le tasse alle aziende che assumo i giovani» «La Lombardia ha gli stessi valori che abbiamo noi, è la regione ...(Agenzia Vista) Napoli, 19 novembre 2022 "Il Lazio mi pare chiuso, sulla Lombardia il Pd ha fatto una scelta strana, ha candidato una persona molto vicina al Movimento 5 Stelle e arriveranno terzi", ...