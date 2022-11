(Di giovedì 17 novembre 2022) L’AEW TNT Championdifenderà il suo titolo controJoe e Powerhouse Hobbs in una tre questo sabato al pay-per-view. L’incontro per il titolo è stato annunciato nella puntata di “AEW Dynamite” di questa notte, dove un esaltatoJoe ha fatto un promondo perché ha teso un’imboscata a, suo ex compagno di tag team, nello show della scorsa settimana. “È scioccante per un uomo rifiutarsi di fare la vittima?”. Joe ha chiesto a Tony Schiavone, che ha messo in dubbio l’idea che il suonei confronti disia avvenuto all’improvviso. “È scioccante sentire qualcuno che dichiara di volere qualcosa da te, e tu lo prendi per buono e agisci? È scioccante che ...

Zona Wrestling

Will Arnett sarà la voce del personaggio che però verrà fisicamente interpretato da Joe Seanoa , il wrestlermeglio conosciuto comeJoe. Il cast di Twisted Metal comprenderà poi anche Neve ...Insieme ad Anthony Mackie (Falcon nel Marvel Cinematic Universe) nella serie TV ci saranno Will Arnett (Arrested Development),Joe (), Thomas Haden Church (Sandman in Spider - Man 3), ... AEW: Samoa Joe spiega il motivo del tradimento a Wardlow, ufficiale match a 3 a Full Gear Ahead of Sunday's Full Gear pay-per-view, available exclusively on Bleacher Report in the states, AEW World champion Jon Moxley addressed top contender MJF ...The TNT Championship will be up for grabs at AEW […] The post TNT Championship Match Announced For AEW Full Gear appeared first on Wrestlezone.