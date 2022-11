I Block Devils cercano il bis in Champions ad Ankara

(Di martedì 15 novembre 2022) Sbarcati in mattinata in Turchia gli uomini del presidente Sirci. Stasera e domattina rifiniture alla TVF SC Baskent Sports Hall, domani alle 18:00 ora italiana la sfida ai padroni di casa dello Ziraat Bank per la seconda giornata della Pool E. Bianconeri a caccia della seconda vittoria nel girone. Diretta streaming su Discovery+ È atterrata in tarda mattinata in Turchia la Sir Sicoma Monini Perugia.Tutto pronto per la seconda giornata della Pool E diLeague con iattesi domani dalla sfida con i padroni di casa dello Ziraat Bank. Sempre domani pomeriggio in campo in Slovenia le altre due protagoniste del girone Ach Volley Lubiana e Powervolleys Duren.Oggi pomeriggio e domattina i bianconeri saggeranno taraflex e luci della TVF SC Baskent Sports Hall, l’impianto di gioco turco, domani ...

